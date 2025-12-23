Īpaši iesaiņotas dāvanas būs patīkams pārsteigums ikvienam, un tās kļūst arvien iecienītākas. Lana Sokolova, kuras vaļasprieks ir dažādi rokdarbi, atzīst, ka dāvanas sieviešu rokassomiņas vai vīrieša krekla formā var iesaiņot jebkuras lietas – mazas un lielas, kantainas un apaļas, pat tējkannu! Tam vien nepieciešama vēlme darboties, pacietība un, protams, piemēroti dekoratīvie materiāli. Piedāvājumā ir dažādi jau gatavi nopērkami, taču tos pēc saviem ieskatiem var pagatavot arī pats – atliek likt lietā iztēli un darboties.
Veidojot dāvanas iesaiņojumu kā rokassomiņu, darbs jāizpilda precīzi.
Dāvanā iesaiņojam spēli.
1. Somiņas pagatavošanai nepieciešams divu atšķirīgu krāsu dāvanu papīrs pamatam (labāk izvēlēties biezāku, jo plānāks locījuma vietās var ieplīst), krellītes, lentīte, darbam līmlente, šķēres, karstās līmes pistole. Somiņas pamatnes veidošana ir līdzīga kā tradicionālajiem dāvanu maisiņiem.
2. Somiņas pamatam izvēlas krāsaino papīru ar sarkano akcentu. To nomēra precīzi platumā, lai papīrs apņemtu spēles kārbu. Uz augšu to pagaidām var atstāt loksnes garumā.
3. Melno papīru piegriež par 2 centimetriem platāku. Noloka malas un ar līmlenti pielīmē pie krāsainā papīra ar melno pusi uz ārpusi.
4. Ar spēles kārbu nomēra precīzu pamatni...
5. ...un noloka, nostiprinot ar līmlenti.
6. Spēles kārbas platumā uz abām pusēm noloka sānu malas.
7. Iesaiņojumā ieliek spēli un no augšas nogriež lieko papīru, atstājot ap 20 cm līdz kārbai.
8. Noloka stūrīšus.
9. Pārloka pāri somiņas priekšpusei.
10. Iever un sastiprina kopā pērlīšu virteni siksniņai.
11. Dekoram ar karsto līmi pievieno lentīti vai kādu citu rotājumu, un somiņa ir gatava.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem