Ātri pagatavojamas rauga mīklas smalkmaizītes, kurās iepildīts ievārījums.
Sastāvdaļas
- 300 g kviešu miltu
- 7 g sausā rauga
- 200 ml silta piena
- 1 ēdamkarote cukura
- šķipsniņa sāls
- 30 ml eļļas
Pildījumam:
- 300 g ievārījuma
- 1 ola pārziešanai
Pagatavošana
Bļodā ielej 100 ml silta piena, iemaisa cukuru un raugu un atstāj uz 15 minūtēm. Tad pielej atlikušo pienu, pievieno miltus, eļļu un sāli. Mīklu mīca kādas 10 minūtes. Kad tas izdarīts, bļodai pārklāj tīru dvieli un ļauj mīklai siltā vietā rūgt stundu.
Pēc tam to izveltnē tā, lai veidotos taisnstūris. Noziež ar ievārījumu, daļu malas atstājot brīvu. Mīklu saveļ rullītī, savienojuma vietu atstājot apakšā. Sagriež šķēlītēs un veido apaļas maizītes. Kārto uz plāts, kas izklāta ar cepampapīru.
Atstāj maizītes uzrūgt 20 minūtes, tad pārziež ar sakultu olu. Cep cepeškrāsnī 180 oC aptuveni 25 minūtes.
