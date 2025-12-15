51. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienā (15.12.) uzmana glabātuves. Ja uznācis kailsals, piesedz stādījumus ar piemērotu segmateriālu.
- Ziedu dienās (16., 17.12.) cērt egles un griež skujkoku zarus svētku rotājumiem un augu piesegšanai. Cep svētkiem piparkūkas un citus našķus.
- Augļu dienās (20., 21.12.) cep piparkūkas un gatavo citus ēdienus svētku galdam.
Pārdomas
Tuvojas Ziemsvētki un gadu mija ar savu rosību un rūpēm. Kārtējā lauku un dārza darbu sezona ir noslēgusies. Veiksmes un neveiksmes, panākumi un zaudējumi saplūst un sakūst vienotā straumē, kļūstot par vēsturi un atmiņām. Par novākto ražu ziņas tiks apkopotas statistikas pārskatos. Arī par laika apstākļiem dati tiks saglabāti, lai vēl pēc daudziem gadiem varētu atrast informāciju par to, cik uzsnidzis, cik nolijis, cik silto un salto dienu bijis konkrētā gadā. Katram dārzam, laukam, saimniecībai, pagalmam ir sava vēsture. Parametrus, ko un kādu informāciju obligāti vajag fiksēt, ražojošiem zemkopības uzņēmumiem nosaka nozari regulējošie normatīvie akti. Par darbiem vaļasprieka dārzos un acu prieka pagalmos jau uzskaiti neviens neprasa, taču arī tiem ir sava vēsture atmiņās un varbūt kopēju rakstiskajās piezīmēs. Piemēram, to koku mēs iestādījām, kad piedzima… toreiz bija silts un garš rudens. Vai arī – dobi pārveidojām, kad mūžībā aizgāja… tajā gadā daudz lija, bija auksta vasara. Nozīmīgi ir novērojumi par katra iestādītā auga attīstību un iejušanos tam paredzētajā vietā. Ne vienmēr uz papīra skaisti ieskicēto dobi izdodas realizēt dzīvē. Kāds koks, krūms vai puķe nepavisam negribēs iedzīvoties tam paredzētajā vietā. Būs gan jāpārstāda, gan jāretina, gan jāmeklē kļūdas kopšanā.
Decembris
