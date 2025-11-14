Selerijas saknē ir C un K vitamīns, B grupas vitamīni (B1, B2, B6, folāti), arī minerālvielas: kālijs, magnijs un kalcijs. Selerija ir bagāta ar šķiedrvielām un antioksidantiem, kas veicina gremošanu un atbalsta sirds-asinsvadu veselību.
Sastāvdaļas
- 2 selerijas saknes
- 6 ķiploka daiviņas
- 2 ēdamkarotes sviesta
- 200 ml buljona
- bezpiedevu jogurts
- sāls, melnie pipari
- koriandrs
- rīvēts ingvers
Pagatavošana
Katlā uzvāra ūdeni, pieber sāli. Seleriju nomizo un sagriež kubiņos, liek verdošā ūdenī un uzvāra. Samazina karstumu un vāra aptuveni 20 minūtes, līdz selerija mīksta. Pēc tam izkāš caur sietu, ļauj ūdenim notecēt un seleriju pārliek lielā bļodā.
Katlā izkausē sviestu un apcep sasmalcinātus ķiplokus. Pievieno vārīto seleriju, samaisa un viegli sablendē. Katlu noceļ no plīts, pielej buljonu, pieliek garšvielas. Pēc garšas pievieno bezpiedevu jogurtu. Ja biezeni vēlas skābāku, pievieno vairāk jogurta. Pēc tam visu vēlreiz sablendē.
