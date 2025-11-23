Vai ap zemeņu ceriem, avenēm, jāņogām, upenēm, ērkšķogām un jaunajām ābelītēm var kaisīt svaigas un smalkas zāģ­skaidas? Jautā Aivars Limbažos.

Zāģskaidas nereti izmanto augsnes mulčēšanai, komposta gatavošanai, celiņu nosegšanai starp dobēm (tā samazina ravējamo platību), reizēm arī blīvas māla augsnes ielabošanai. 

Iestrādājot skaidas, samazinās kopējā sāļu koncentrācija augsnē, uzlabojas tās fizikālās īpašības, taču jārēķinās, ka mainās arī augsnes ķīmiskās īpašības.

