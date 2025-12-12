Tikko ceptu piparkūku smarža rada siltu un mājīgu svētku noskaņu, īpaši, ja piparkūkas ceptas no pašu gatavotas mīklas.
Pašu ceptās visgaršīgākās
Raidījuma "Īstās latvju saimnieces" dalībniecei Katrīnai Jaunslavietei-Kipurei patīk savu ģimeni svētkos pārsteigt ar pašas gatavotiem ēdieniem. Katru gadu Ziemassvētkos galdā tiek celtas arī piparkūkas.
Katrīna atklāj mīklas recepti, no kuras piparkūkas top visgardākās.
Piparkūku mīkla
- 2 kg miltu
- 1200 g iesala ekstrakta
- 600 g cukura
- 440 g sviesta
- 4 olas
- 30 g piparkūku garšvielu
Pagatavošana
Sviestu, cukuru un iesalu uzvāra. Kad parādās pirmie burbuļi, katliņu noceļ no plīts. Maisījumu atdzesē, pievieno garšvielas un pusi miltu. Visu samaisa. Pieliek olas un atlikušos miltus.
Rūpīgi – vismaz 20 minūtes – samīca mīklu un noliek vēsumā. Pēc nedēļas tā ir gatava cepšanai.
Var izvēlēties dažādu veidu miltus. Katrīnas ģimenē iecienīti bioloģiskās zemnieku saimniecības Kaņepītes kviešu milti. Var arī likt 1 kg kviešu un 1 kg rudzu miltu.
Neparastu garšu piparkūkām piešķirs linsēklu, ķirbju sēklu milti vai maltas kaņepes. Katra saimniece pati var izvēlēties, cik daudz tos pievienot.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem