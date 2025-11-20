Overcast 2.3 °C
#garšaugi #garšvielas

"Praktiskais Latvietis" izbauda! Garšu pasaule, kas vieno

Sandra Ruska / Praktiskais Latvietis
2025. gada 20. novembris, 00:01
Klausies ziņu audio formātā
Žurnāla "Praktikais Latvietis" radošā komanda (no kreisās - Jānis Siliņš, Lelde Jaudzema, Sandra Ruska, Ingrīda Neusa-Luca, Madara Briede un Elīna Kondrāte).
Foto: Sandra Ruska / Latvijas Mediji

Atzīmējot žurnāla "Praktiskais Latvietis" 1500. numura iznākšanu, tā radošā komanda devās uz kolektīva saliedēšanās pasākumu Ogrē – uzņēmuma "Manas garšas" meistarklasi, lai izzinātu plašo garšvielu pasauli.

Divarpus stundu garajā pasākumā, kas paskrēja nemanot, ne tikai uzzinājām interesantus stāstus par garšvielām un tās pagaršojām, bet arī atklājām daudz jauna par kolēģiem un viņu kulinārajiem ieradumiem.

Izgaršojām saldas, sāļas un piparotas garšas, uzzinājām, ka daža laba garšviela, piemēram, rozā pipari (starp citu, tiem nav nekādas saistības ar melnajiem pipariem) un tonkas pupiņas, cilvēkam lielos daudzumos var būt toksiskas, tāpēc pārmērīgi ar to lietošanu nevajadzētu aizrauties.

Mums bija iespēja izpausties arī pašiem, un katrs uztaisījām arī savus unikālos garšvielu maisījumus, vadoties pēc savām garšas kārpiņām un vēlmēm.

Tik dažādais sāls

Ja bez kādas no garšvielām virtuvē varētu iztikt, tad tikai ne bez sāls. Tas nepieciešams ne tikai sāļajos ēdienos: pie gaļas, zupas, sautējuma. Šķipsniņa sāls iederas arī kūkās un desertos. Vislabāk pazīstam vārāmo sāli, to šoreiz pat negaršojām, jo smalko garšu pasaulē pēc tāda netiecas. Pateikt, ka sāls ir sāļš, ir nepateikt neko, jo katram sālim atkarībā no tā izcelsmes vietas, klātesošiem minerāliem ir atšķirīga kristālu uzbūve un garšas nianses.

Sāls pasaule ir tikpat plaša un sena kā pati pasaule. Lēš, ka, piemēram, Kalahari tuksneša sālim varētu būt vairāk nekā 300 miljonu gadu, tas varētu būt viens no senākajiem.

Tik dažādais sāls.
Foto: Sandra Ruska / Latvijas Mediji

Man patika Guerandes jeb Ķeltu jūras sāls maigā garša. Tas ir bagātīgi piesātināts ar dažādiem minerāliem un mikroelementiem. Šo sāli, tāpāt kā daudzus citus, iegūst ar rokām. Savukārt kolēģi deva priekšroku kūpinātiem sāļiem. Ir sāļi, kurus šefpavāri iedalījuši nobeiguma sāļu grupā un tos pievieno ēdienam pašās beigās pirms pasniegšanas, un kūpinātie sāļi ir vieni no tiem. Tiem ir unikāla dūmu aromāta nianse, kas piešķir ēdieniem izsmalcinātību. 

Pavisam eksotisks skaitās vikingu kūpinātais sāls, kas tiek gatavots pēc senām vikingu tradīcijām un kūpināts ar kadiķiem. Savukārt dāņu kūpinātais sāls ir gozējies bērzu malkas dūmos un ieguvis citas garšas nianses. Tiesa, pasaulē vairs tikai 5% no kūpinātiem sāļiem tiek kūpināti īstos dūmos, pārējie tiek piesūcināti ar dūmu aromātu.

Bijām pārsteigti, ka sāls var būt arī melns. Piemēram, Indijas melnais piramīdpārslu sāls tiek pārklāts ar aktivētu kokogli, tā iegūstot ekskluzīva izskata sāli. To ēdienam pārkaisa tikai pirms pasniegšanas. Arī Havaju salu melnās lavas sālim krāsu piešķir vulkāniskie pelni, kas satur aktivēto ogli.

Nogaršojām arī ‘Syran’ sarkanvīna sāli, kuram vīnogas piešķīrušas interesantu un neatkārtojamu garšas noti, arī sārtu krāsu. Šis sāls ļoti labi iederēsies gan gaļas ēdienos, gan desertos.

No sāļa uz saldu

Ne mazāk plaša un pārsteidzoša ir arī cukura pasaule. Viens no pārsteidzošākajiem šķita bērzu cukurs, kurš sava zemā glikēmiskā indeksa (7!) dēļ burtiski kusa uz mēles, radot bērzu sulas garšu un vēsuma sajūtu (baltā cukura glikēmiskais indekss ir 70). Bērzu cukurs tiek iegūts no Somijā augošiem bērziem. Tiesa, process, kā tiek pie šā cukura, ir visai sarežģīts un garš, toties rezultāts fantastisks.

Vēl īpašāks par bērzu cukuru bija kokosa ziedu cukurs ar izteiktu karameļu garšu. Šā cukura glikēmiskais skaitlis ir 35. Kafija ar šādu cukuru garšo daudz izsmalcinātāk, gardāk un veselīgāk.

Radošās mokas, kad pašiem jāgatavo savs ekskluzīvais maisījums.
Foto: Sandra Ruska / Latvijas Mediji

Pipari: zupām, pamatēdienam, desertiem...

Ar piparu garšošanu jābūt uzmanīgiem, jo nekad nevar zināt, cik katrs no tiem ir stiprs. Bet ne tikai stiprums tos atšķir citu no cita, arī forma un krāsa.

Piemēram, garie Bengālijas pipari vairāk atgādina sakaltētas bērzu spurdzes. Izrādās, šos piparus iepazina un lietoja krietni pirms melnajiem apaļajiem pipariem. Tiesa, arī stiprums tiem lielāks par mums labi zināmajiem. Interesanta garša ir šokolādes pipariem, kas pēc savas formas arī atgādina bērzu spurdzes, tikai izmērā nedaudz mazākas. Japānas citronpiparus pakošļājot, notirpst mēle, bet assamas pipari izskatās gluži kā sakaltētas kazeņu ogas.

Piparu, tāpat kā sāls lietošana ir ļoti daudzpusīga, tos pievieno salātiem, zupām, gaļas ēdieniem, zivīm, desertiem, džemiem... Tikai atliek atrast sev tīkamo garšas niansi.

Augu izcelsmes pārtikas krāsas

Košas pārtikas krāsas var dabūt ne tikai no sintētiskiem komponentiem, bet arī no augu izcelsmes produktiem.

Visvairāk mūs pārsteidza krēmsiers spilgti zilā krāsā, ko ziedām uz maizītes, kas vairāk līdzinājās guašas krāsai, nevis kaut kam ēdamam. Zilā spirulīna ir pulverveida, un to var pievienot, kam vien vēlas, izņemot alkoholu, jo tā garša ir neitrāla. Īsta bomba bērnu ballītei!

Smēriņi iekrāsoti ar augu izcelsmes krāsām.
Foto: Sandra Ruska / Latvijas Mediji

Fermentēti ķiploki

Nogaršojām arī fermentētu melno ķiploku – fermentēšanas procesā ķiploks iegūst ne tikai ogles melno krāsu, bet arī krietni palielinās tā veselīgās īpašības. Ja to nogaršotu aizsietām acīm, nemūžam nevarētu pateikt, ka tam ir kas kopīgs ar ķiploku, jo fermentācijas procesā tas ir zaudējis savu asumu un ieguvis tīkamu saldenu garšu.

