Atzīmējot žurnāla "Praktiskais Latvietis" 1500. numura iznākšanu, tā radošā komanda devās uz kolektīva saliedēšanās pasākumu Ogrē – uzņēmuma "Manas garšas" meistarklasi, lai izzinātu plašo garšvielu pasauli.
Divarpus stundu garajā pasākumā, kas paskrēja nemanot, ne tikai uzzinājām interesantus stāstus par garšvielām un tās pagaršojām, bet arī atklājām daudz jauna par kolēģiem un viņu kulinārajiem ieradumiem.
Izgaršojām saldas, sāļas un piparotas garšas, uzzinājām, ka daža laba garšviela, piemēram, rozā pipari (starp citu, tiem nav nekādas saistības ar melnajiem pipariem) un tonkas pupiņas, cilvēkam lielos daudzumos var būt toksiskas, tāpēc pārmērīgi ar to lietošanu nevajadzētu aizrauties.
Mums bija iespēja izpausties arī pašiem, un katrs uztaisījām arī savus unikālos garšvielu maisījumus, vadoties pēc savām garšas kārpiņām un vēlmēm.
Tik dažādais sāls
Ja bez kādas no garšvielām virtuvē varētu iztikt, tad tikai ne bez sāls. Tas nepieciešams ne tikai sāļajos ēdienos: pie gaļas, zupas, sautējuma. Šķipsniņa sāls iederas arī kūkās un desertos. Vislabāk pazīstam vārāmo sāli, to šoreiz pat negaršojām, jo smalko garšu pasaulē pēc tāda netiecas. Pateikt, ka sāls ir sāļš, ir nepateikt neko, jo katram sālim atkarībā no tā izcelsmes vietas, klātesošiem minerāliem ir atšķirīga kristālu uzbūve un garšas nianses.
Sāls pasaule ir tikpat plaša un sena kā pati pasaule. Lēš, ka, piemēram, Kalahari tuksneša sālim varētu būt vairāk nekā 300 miljonu gadu, tas varētu būt viens no senākajiem.
Man patika Guerandes jeb Ķeltu jūras sāls maigā garša. Tas ir bagātīgi piesātināts ar dažādiem minerāliem un mikroelementiem. Šo sāli, tāpāt kā daudzus citus, iegūst ar rokām. Savukārt kolēģi deva priekšroku kūpinātiem sāļiem. Ir sāļi, kurus šefpavāri iedalījuši nobeiguma sāļu grupā un tos pievieno ēdienam pašās beigās pirms pasniegšanas, un kūpinātie sāļi ir vieni no tiem. Tiem ir unikāla dūmu aromāta nianse, kas piešķir ēdieniem izsmalcinātību.
Pavisam eksotisks skaitās vikingu kūpinātais sāls, kas tiek gatavots pēc senām vikingu tradīcijām un kūpināts ar kadiķiem. Savukārt dāņu kūpinātais sāls ir gozējies bērzu malkas dūmos un ieguvis citas garšas nianses. Tiesa, pasaulē vairs tikai 5% no kūpinātiem sāļiem tiek kūpināti īstos dūmos, pārējie tiek piesūcināti ar dūmu aromātu.
Bijām pārsteigti, ka sāls var būt arī melns. Piemēram, Indijas melnais piramīdpārslu sāls tiek pārklāts ar aktivētu kokogli, tā iegūstot ekskluzīva izskata sāli. To ēdienam pārkaisa tikai pirms pasniegšanas. Arī Havaju salu melnās lavas sālim krāsu piešķir vulkāniskie pelni, kas satur aktivēto ogli.