Tuvojoties Adventes laikam, gaidāmi daudzi koncerti un citi notikumi - sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
No 27. līdz 29. novembrim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies Baltijā lielākā metālapstrādes, mašīnbūves, elektronikas, automatizācijas un jauno tehnoloģiju izstāde Tech Industry 2025. Pasākumā varēs piedalīties paraugdemonstrējumos un iepazīties ar instrumentiem, jaunākajām iekārtām un tehnoloģijām no 25 valstu vairāk nekā 270 uzņēmumiem. Ieejas biļete – 7 eiro (ar atlaidi 5 eiro). Sīkāka informācija: www.techindustry.lv.
28. novembrī Rīgā sāks darboties Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņš. Oficiāla atklāšana un Dailes teātra 10. studijas koncerts būs 30. novembrī plkst. 17.
28. novembrī 19:00 Jūrkalnes tautas namā, atzīmējot pagasta vārda 100. gadskārtu, norisināsies koncerts Mēs = Jūrkalne. Piedalīsies Jūrkalnes pagasta iedzīvotāji.
29. novembrī 16.00 Rīgā, Rātslaukumā Rīgas Ziemassvētku egles iedegšana. Piedalīsies bērnu un jauniešu vokālais ansamblis Kolibri, Brīnumskapis un Tutas lietas.
29. novembrī 14:00 Valmieras muzejā Eduarda Laura priekšlasījums Dievturības atjaunošanas pirmsākumi Valmieras novadā. Notiks arī izstādes ekskursija un sarunas kuratora pavadībā.
29. novembrī 16:00 Ventspilsnovada Ances kultūras namā – senioru deju kolektīvu sadancis Rudens ziemu sveicināja.
29. novembrī 16:00 pie Grobiņas domes Ziemassvētku egles iedegšana, tirdziņš un muzikālā ziemas pasaka Skursteņslauķis un Lellīte.
29. novembrī 16:00 Rūjienas kultūras centrā pūtēju orķestru koncerts. Piedalās Rūjienas pūtēju orķestris Tālavas taurētājs, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas un Bērnu un jaunatnes centra pūtēju orķestris Liepāja. Ieeja 3 eiro.
30. novembrī 10–12 Bērnu pilsētiņā Ventspilī eglītes iedegšana Ziemas spēļu jampadracis. Savukārt 15:00 pasākums turpināsies bērnu parkā Fantāzija.
30. novembrī 12:00 Straupes baznīcā dievkalpojums, bet 13:30 Dundagas un Valdemārpils apvienotā jauktā kora Pirmās adventes koncerts.
30. novembrī Ogres pilsētas skvērā un Brīvības ielas gājēju posmā norisināsies Ziemas svētki Ogrē. 16–20 ziemas tirdziņš, no 16:30 koncerts, 18:00 pilsētas egles iedegšana.
30. novembrī 17:00 Dobeles Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums Tirgus laukumā ar rotaļu programmu Ziemas mirdzuma stāsts. No 16:00 saldumu tirgus.
30. novembrī 17:00 Valmieras centrā Ziemassvētku egles iedegšanas svētki.
30. novembrī 17:00 Daugavpils galvenās Ziemassvētku egles iedegšana Vienības laukumā.
30. novembrī 17:00 Ventspils galvenās egles iedegšana Lielajā laukumā ar koncertu un ziemas diskotēku. 17:40 Rātslaukuma eglītes iedegšana, bet 18:00 tirgus eglītes iedegšana.
30. novembrī 19:00 Liepājas galvenās Ziemassvētku egles iedegšana Rožu laukumā.
