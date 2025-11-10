Ir paziņota saimnieciskā darbība par dzīvokļa izīrēšanu un bijis iesniegts īres līgums VID. Pavasarī līgums pagarināts uz vēl vienu gadu, bet nav iesniegta abu pušu parakstītā vienošanās par līguma pagarinājumu. Vai tas jādara? Kā rīkoties, ja īpašnieks nav to izdarījis? Vai drīkst iesniegt piecus mēnešus vēlāk? Un kurā EDS sadaļā tas darāms? Jautā Anna Rīgā.

Valsts ieņēmumu dienestā (VID) klāsta, ka informācija par izmaiņām līgumā, tajā skaitā par līguma pagarināšanu vai pārtraukšanu pirms termiņa VID jāiesniedz piecu darbdienu laikā. 

Ja informācija par izmaiņām noteiktajā termiņā nav iesniegta, tas jādara nekavējoties, līdzko tiek konstatēts, pat ja kopš izmaiņu ieviešanas pagājuši jau pieci mēneši. Svarīgi, lai VID rīcībā būtu korekta un patiesa informācija par noslēgtajiem īres līgumiem.

