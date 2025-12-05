Kādi ir nosacījumi, lai iedzīvotāji ierosinātu gulošā policista izbūvi apdzīvotā vietā? Ja tiks savākti atbalstošo iedzīvotāju paraksti, vai būs lielāka iespēja tikt realizētai? Cik parakstu optimāli vajadzētu? Jautā Ivars Siguldas novadā.  

Siguldas novada pašvaldības Transporta būvju pārvaldības nodaļas vadītāja Iluta Plikgalve stāsta – lai varētu izskatīt iniciatīvu par ātruma ierobežošanas vaļņa jeb gulošā policista izbūvi, tiek vērtēti gan iedzīvotāju iesniegumi, gan tehniskie un satiksmes drošības nosacījumi. Kritēriji ir noteikti Latvijas standartā LVS 99 Ceļa ātrumvaļņi.

Ātrumvaļņus drīkst izbūvēt:

  • apdzīvotās vietās, kas apzīmētas ar ceļa zīmi Apdzīvotas vietas sākums,

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē