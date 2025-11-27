Vecai ābelei katru gadu jau zaros ir daudz puvušu ābolu. Koks aug daļēji noēnotā vietā, vēja plūsma lapotnē nav pietiekama, taču ar vainaga retināšanu laikam nebūs līdzēts. Droši vien vajadzēs ar kaut ko miglot. Kādi preparāti varētu novērst ābolu pūšanu? Jautā Valdis S. Saulkrastos.

VAAD Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļas referente Anitra Prekele uzsver, ka galvenais ir vainaga retināšana, nodrošinot pēc iespējas labākus gaismas apstākļus. 

Vispirms izgriež visus nokaltušos vai slimību bojātos zarus. Nozāģē galotni, atstājot celmu, vai arī nogriež to līdz kādam pietiekami spēcīgam sānzaram. Atstājot lielus stumbeņus, nozāģē zarus, kuri noēnojuma dēļ izveidojuši garus un kailus zaru posmus. 

