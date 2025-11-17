Ātri pagatavojama uzkoda, kas lieliski iederēsies arī valsts svētku galdā.

Reklāma

Sastāvdaļas

1 kg mazsālītu siļķu (veselu)

Marinādei:

  • 100 ml dzērveņu sulas
  • 2 ēdamkarotes cukura
  • 2 ēdamkarotes eļļas
  • krustnagliņas
  • koriandrs
  • kanēlis
  • sāls

Pagatavošana

Siļķes izķidā, nogriež galvu, izfilē un novelk ādu. Visas marinādes sastāvdaļas uzvāra un atdzesē. Zivis sagriež gabalos un pārlej ar pagatavoto marinādi.

Ļauj 1-2 stundas ievilkties, kaut smarža ir tik vilinoša, ka marinēto siļķi varētu uzreiz apēst.

Dzērvenes.
Dzērvenes.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.

Ko tu saņemsi:

🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem

 