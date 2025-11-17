Ātri pagatavojama uzkoda, kas lieliski iederēsies arī valsts svētku galdā.
Sastāvdaļas
1 kg mazsālītu siļķu (veselu)
Marinādei:
- 100 ml dzērveņu sulas
- 2 ēdamkarotes cukura
- 2 ēdamkarotes eļļas
- krustnagliņas
- koriandrs
- kanēlis
- sāls
Pagatavošana
Siļķes izķidā, nogriež galvu, izfilē un novelk ādu. Visas marinādes sastāvdaļas uzvāra un atdzesē. Zivis sagriež gabalos un pārlej ar pagatavoto marinādi.
Ļauj 1-2 stundas ievilkties, kaut smarža ir tik vilinoša, ka marinēto siļķi varētu uzreiz apēst.
