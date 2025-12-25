Vēlos izveidot skaistu rožu dobi ar parka rozēm. Kā sagatavot augsni, ja zeme dārzā ir ļoti smilšaina. Kādas būtu skaistākās un ilgāk ziedošās parka rožu šķirnes? Jautā Inese Valmierā.

Parka rozes ir skaistas un daudzveidīgas. To augums atkarībā no šķirnes var būt no 0,5 līdz 2 met-riem, lielākā daļa ir izteikti smaržīgas, sāk ziedēt pāris nedēļu pirms citām rozēm. 

Bet to galvenais trumpis ir teicamā ziemcietība – tās lieliski pārziemo bez papildu pieseguma. 

Stāda grupās vai dzīvžogā

Parka rozes var stādīt grupā ar citiem daudzgadīgajiem augiem, atsevišķās grupās vai brīvi augošā dzīvžogā. Vieta dārzā jāizvēlas no valdo-šajiem vējiem aizsargāta, gaiša un silta – saules gaisma tām vēlama vismaz 5–6 stundas dienā. Katram augam jāparedz vismaz 1 m2 augsnes.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē