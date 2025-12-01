“Dievs man devis brīnišķīgu iespēju darīt savā dzīvē to, kas pašam ļoti patīk,” teic mežkopis Silvers Strups, kurš Bauskas novada Valles pagastā apsaimnieko 100 hektāru meža.

Vectēva pēdās

Silvers ar mežsaimniecību saistīts jau 35 gadus, un mīlestību uz mežu un dabu viņā ieaudzinājis vectēvs, kurš bijis mežsargs Jelgavas pusē. 

“Atceros savas pirmās gaitas mežā kopā ar vectēvu. Man, piecgadīgam puikam, bija milzīgs prieks ar skrīpstu [nazim līdzīgs rīks ar lokveida asmeni] iezīmēt cērtamos kokus, īpaši baltalkšņus ar mīksto mizu. Jau no agras bērnības zināju, ka strādāšu mežā. Pēc skolas devos mācīties uz Ogres tehnikumu un pēc tā beigšanas sāku strādāt toreizējā Lāčplēša mežniecībā,” stāsta Silvers. Viņš atklāj, ka prot gandrīz visus meža darbus un savu mežu labprāt apsaimnieko pats. Ilgstošā darba pieredze – sākot no mežsarga līdz mežizstrādes vadītājam – devusi plašas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas tagad noder, plānojot un organizējot darbus savā īpašumā.

