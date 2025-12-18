Reta ir māja, kur Ziemassvētkos un Jāņos netiek cepti speķa pīrādziņi. Teju katrai ģimenei ir sava rauga mīklas recepte un raušu cepšanas paņēmieni, ko dažkārt manto no paaudzes paaudzē. Lūk, kāda ir rūjienietes Gunas Ķiberes, Valmieras novada uzņēmējdarbības atbalsta speciālistes, pieredze.
Rūjienas apkārtnē pīrāgi cepti dažādos godos, bet Ziemassvētkos tiek cepti vienmēr. Mūspuses pīrāgiem raksturīgs pildījums, kas atšķiras no citu novadu raušiem. Vai nu rūjienieši bijuši taupīgi, vai arī izdomas bagāti, bet pīrādziņu pildījuma masai – gaļai un sīpoliem – pievienojuši sīki sagrieztu vārītu olu. Gaļa bija dārga un ne vienmēr pieejama, tāpēc, pildījumam pieliekot olu, var palielināt tā apjomu, pīrāgus padarīt sātīgākus, izmantot mazāk gaļas.
Pievienotā ola arī saistīja gaļu un sīpolus, pildījumam piešķirot maigu, krēmīgu struktūru. Vēl viens šāda pildījuma pluss – ola uzsūc tauciņus, tāpēc, cepot pīrādziņus, tie neiztek laukā, bet paliek pīrādziņā. Kad rauši izcepti, tie nav taukaini, ēdot rokas paliek tīras.
Rauga mīkla pīrādziņiem
- 1 kg kviešu miltu (vai mazliet vairāk)
- 150 g sviesta (vai margarīna)
- 500 ml piena
- 30 g presētā rauga
- 1 ola
- 4 tējkarotes cukura
- 2 tējkarotes sāls
- 2 olas pārziešanai
Pildījumam:
- 500 g cūkas cauraudzīša
- 2 vidēji sīpoli
- 3 vārītas olas
- sāls, malti melnie pipari
Gatavo mīklu: siltā pienā izšķīdina raugu un sviestu. Pievieno olu, sāli un cukuru. Samaisa un atstāj, kamēr sijā miltus. Izsijātos miltus lēnām iemaisa siltajā pienā. Mīklai jābūt mazliet lipīgai, ļoti elastīgai, rūpīgi izmīcītai. Liek ieeļļotā traukā, tam pārsedz dvieli un raudzē mīklu 40 minūtes.
Kamēr rūgst mīkla, gatavo pildījumu. Cauraudzīti sagriež sīkos gabaliņos, liek uz pannas, pievieno sīki sagrieztus sīpolus un cep 5–7 minūtes, lai garšas savelkas. Kad pildījums atdzisis, pieliek sakapātas vārītas olas, pieber sāli un piparus.
Uzraudzēto mīklu izveltnē, izspiež ar glāzi aplīšus un liek uz tiem pildījumu. Rūpīgi aizspiež pīrādziņa malas un kārto uz plāts, raugoties, lai malu savienojums atrastos pīrādziņa apakšā.
Sagatavotos pīrādziņus noziež ar sakultu olu un cep sakarsētā cepeškrāsnī 200 oC aptuveni 20 minūtes.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem