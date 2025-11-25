Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
25. novembris – Jan Zemes Suns (Zeme) pastāv uz pārbaudītām vērtībām. Labs laiks, lai sakārtotu savus krājumus, atrastu katrai lietai īsto vietu.
26. novembris – Iņ Zemes Cūka (Ūdens) atsaucas prak-tiskiem un vienkāršiem darbiņiem, neceļ degunu gaisā, ja kas darāms no dzīves dubļainā gala.
27. novembris – Jan Metāla Žurka (Ūdens) neizceļas ar aplinku runāšanu. Jā, nē, paldies un sveiki. Visas lietas sauc īstajos vārdos.
28. novembris – Iņ Metāla Vērsis (Zeme) ir stratēģiju un taktiku meistars. Īstais brīdis izmēģināt dažādas versijas, pārbaudīt variantus, izvēlēties no visiem labāko.
29. novembris – Jan Ūdens Tīģeris (Koks), aktīvi lecot tumsā, var kādam uzkāpt uz kājas, kādu var apvainot viņa skarbie izteicieni. Ja tādiem sīkumiem nepievērsīsi lielu uzmanību, atradīsi arī daudz laba.
30. novembris – Iņ Ūdens Trusis (Koks) klusi un nemanāmi ievācis visu vajadzīgo informāciju, dodas jaunās neapgū-tās tālēs. Ar negaidītām problēmām gan nāksies saskar-ties, taču apkārtējie izpalīdzēs.
1. decembris – Jan Koka Pūķis (Zeme) steidz pabeigt projektus, taču galvā ienāk aizvien jaunas idejas, jauni risinājumi. Var būt grūtības izvēlēties vienu vai otru variantu
