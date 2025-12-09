Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
9. decembris – Jan Ūdens Žurkas (Ūdens) plāni zināmi tikai viņai pašai. Ja kāds grib paslēpties sev vien zināmā pasaulē, nevienu noslēpumu tā neizpaudīs. Visi gali ūdenī.
10. decembris – Iņ Ūdens Vērsis (Zeme) kā īstens šaha lielmeistars atrisina īpaši samezglotus jautājumus. Lai arī udevumā būtu vairāki nezināmie, tam rokā būs pareizā atbilde.
11. decembris – Jan Koka Tīģeris (Koks) lec pa jaunam, lec draiski un atraktīvi. Tāda lustīgi izdevusies diena, joko aši un rotaļīgi un uzvelk uz zoba kat-ru, kas rīkojas konservatīvāk.
12. decembris – Iņ Koka Trusis (Koks) zina, ka katrā jokā ir daļa patiesības. Tas māk paņemt daudz vairāk, nekā piedāvāts. Sargi to, ko negribi atdot.
13. decembris – Jan Uguns Pūķis (Zeme) kā diktators ievieš skaidrību savā valdījumā. Ja viss kārtībā, tas atļauj iegriezt arī kārtīgu ballīti, bet tikai pēc viņa norādījumiem.
14. decembris – Iņ Uguns Čūska (Uguns) pārvalda smalko radošo pasauli, dzejas lasījumus, teātra skatuvi un izstāžu zāles. Apmeklē skaistuma salonu un dodies baudīt mākslu!
15. decembris – Jan Zemes Zirgam (Uguns) daudz dārgumu noslēpts apkārtējo skatieniem. Ja būsi tam draugos, tad gan plaši atvērs savas krātuves. Acis kļūs platas un mute vaļā no brīnumiem.
