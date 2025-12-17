Zupu var ēst, cik grib un kad grib, – gan aukstu, gan uzsildītu
Sastāvdaļas
- 6 vidēji sīpoli
- 4 tomāti (vai tomātu konservi savā sulā)
- 1 neliela kāpostgalva
- 2 zaļās paprikas
- 1 burkāns
- 2–3 ķiploka daiviņas
- selerijas kāti
- saišķītis pētersīļu. dilles
Pagatavošana
Visas sastāvdaļas sagriež nelielos gabaliņos, uzlej aukstu ūdeni tā, lai pārklāj dārzeņus. Vāra uz nelielas uguns 15–20 minūtes. Svarīgi neļaut dārzeņiem pilnībā izvārīties. Ja tie ir nedaudz kraukšķīgi, tie saglabā aromātu un nezaudē garšas īpašības.
