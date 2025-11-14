Vai atļauts izmantot grilu uz daudzdzīvokļu nama balkona? Vai tas ir saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem? Jautā Tamāra Pierīgā.

Ugunsdrošības noteikumi neaizliedz izmantot grilu uz balkona, taču, iespējams, to regulē pašvaldību saistošie noteikumi, teic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme. To der noskaidrot. 

Svarīgi arī atcerēties, ka šāda darbība rada ugunsgrēka izcelšanās riskus – atklātas liesmas izmantošana uz balkona vai nepareiza grila lietošana var izraisīt ugunsgrēku.

