Šī ir vien no ēdienu blogeres Zanes Grēviņas jeb Našķoties Zanes receptēm. Vafeļu plāksnes var iegādāties gandrīz visos pārtikas veikalos. Ja gribas kūku papildināt ar kādu skābāku ievārījumu, kādā kārtā iebiezinātā krēma vietā ieziež ievārījumu.
Sastāvdaļas
- 8 vafeļu plāksnes (Ø 22 cm)
- 600 g vārīta iebiezinātā piena ar cukuru
- 200 g mīksta sviesta
- šķipsniņa sāls
Šokolādes glazūrai:
- 100 g rūgtās šokolādes
- 100 ml saldā krējuma
Dekorēšanai:
- sasmalcināti rieksti
- ogas
Pagatavošana
Mikserbļodā liek sviestu, pieber sāli un ar mikseri puto 6–7 minūtes. Ilgā kulšana sviestu padarīs īpaši gaisīgu, tāpēc vērts pagaidīt, kamēr sviests kļūst gaišs, ir kārtīgi saputots. Tad pievieno iebiezināto pienu un turpina kult, līdz izveidojusies viendabīga masa bez kunkulīšiem.
Kārto kūku – liek vafeļu plāksni, to pārklāj ar palielu ēdamkaroti krēma, virsū liek nākamo vafeļu plāksni. Darbojas, līdz visas vafeļu plāksnes nonākušas kūkā. Kūku pārklāj ar atlikušo krēmu, liek ledusskapī un atdzesē aptuveni stundu.
Tikmēr pagatavo glazūru – katliņā uzkarsē saldo krējumu līdz viršanai, to pārlej sīki sakapātiem šokolādes kriksīšiem un visu atstāj ievilkties aptuveni minūti. Tad maisa, līdz izveidojusies viendabīga šokolādes masa. Ar to pārklāj atdzesēto kūku. Dekorē ar ogām un sasmalcinātiem riekstiem.Kūku var pasniegt uzreiz, taču var arī uzglabāt ledusskapī un ēst nākamajā dienā
