Kāpēc darba stāžs latvija.gov.lv profilā nesakrīt ar eds.vid.gov.lv norādītajiem nodarbinātības periodiem? Nodarbinātības periodi ir korekti, bet aprēķinātais darba stāžs tam neatbilst – norādīts mazāks, nekā reāli bijis. Jautā Aleksandrs Latgalē. 

Vai veiktas iemaksas

Valsts pensijas apmērs ir atkarīgs no apdrošināšanas stāža, kurā tiek ieskaitīti mēneši, par kuriem veiktas vai bija jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas attiecīgajam sociālās apdrošināšanas veidam, skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Liene Klismete.

Apdrošināšanas stāžu pēc 1996. gada 1. janvāra veido apdrošināšanas iemaksu periodi, kuros cilvēks bijis obligāti sociāli apdrošināts. Bet apdrošināšanas stāžu apliecina VSAA uzkrātie dati, kas pierāda apdrošināšanas iemaksas.

