Lūdzu, pastāstiet, kā un cik bieži jālaista orhidejas!  Nopirku lielveikalā falenopsi – akcijas laikā un lēti. Virsējās saknes izskatījās pelēkas, apkaltušas, tāpēc uz diennakti ar visu podu iecēlu lielākā traukā atdzirdīt ar ūdeni. Tas nelīdzēja, tagad lapas ir kā apvītušas. Meita saka – es esot orhideju pārlējusi. Kā tas iespējams? Tās mizas, kurās tā iestādīta, ir galīgi sausas! Jautā Elvīra Rīgā.

Telpās audzētās orhidejas lielākoties cēlušās no savvaļas sugām, kas aug Dienvidamerikas un Āzijas tropu lietus mežos. Un gandrīz visas šīs tropu orhidejas ir epifīti ar attīstītām gaisa saknēm, kas dabā palīdz pieķerties un nostiprināties pie kokiem, krūmiem, klintīm… 

Orhideju gaisa saknēm ir specifiska uzbūve – augs ar tām var uzņemt mitrumu no gaisa. Epifītiskās orhidejas barojas arī ar augu un dzīvnieku atliekām, kas sakrājas zaru žāklēs, stumbra dobumos un citās vietās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē