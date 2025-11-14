Gadalaiku maiņa, kad pēc mīlīga vasaras siltuma iestājas rudenīgs drēgnums, šķiet tik ierasta. Ar nelielām pārmaiņām mājoklī šo pāreju var padarīt patīkamāku.

Četri gadalaiki ir viena no Latvijas lielākajām bagātībām, jo katrs no tiem dāvā atšķirīgas emocijas. “Vasara ir jaudīga un pilna aktivitāšu, savukārt rudens rāmums ļauj sazemēties un vairāk laika veltīt sev un ģimenei,’’ teic pasākumu producente, radošās apvienības Skudras Metropole vadītāja Gundega Skudriņa. 

“Dabā parādās tik daudz krāsu, kas piešķir krāšņumu, un cilvēks ir daļa no šā cikliskā ritma. Tāpēc svarīgi arī mājās ienest rudens krāsas, lai radītu siltu un harmonisku noskaņu. Mēs sākam mājoklī vairāk lietot gaismas objektus, sveces, pledus, spilvenus, jo tie palīdz radīt omulīguma un mīlestības piepildītas aliņas sajūtu. Tieši cilvēka acs uztver to, kas sajūtās rada mieru.”  

