Tā kā svaigās plūmes nopērkamas cauru gadu, no tām var pagatavot pikantu mērcīti gaļas ēdieniem. Īpašo Ziemassvētku smaržu piešķirs bagātīgi pievienotās krustnagliņas.
Sastāvdaļas
- 2 kg plūmju
- 700 g ābolu
- 700 g rozīņu bez kauliņiem
- 4 sīpoli
- 3 ķiploka daiviņas
- 1,3 kg cukura
- 1,5 l galda etiķa
- 2 ēdamkarotes sāls
- 2 tējkarotes krustnagliņu
- 25 g smaržīgo piparu
- 25 g ingvera saknes
Pagatavošana
Noskalotas plūmes lek katlā ar vāku, uzlej nedaudz ūdens un uz lēnas uguns izsautē mīkstas. Izberž caur sietu un atdala kauliņus. Ābolus nomizo, izņem serdes un sīki sagriež. Sīpolus nomizo un sakapā, ķiploka daiviņas saspiež.
Plūmes, ābolus, sīpolus, ķiplokus, rozīnes, etiķi, cukuru, sāli un marlē iesietas krustnagliņas, smaržīgos piparus un ingvera sakni liek katlā un vāra uz lēnas uguns, līdz visas sastāvdaļas mīkstas.
Lai mērce būtu asāka, var pielikt svaigu čili.
