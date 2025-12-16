Iespraudu zemē dekoratīvā mandarīna kociņa sēkliņu, un tā uzdīga. Kā jauno kociņu audzēt un kopt? Jautā Velta Š.

Audzēt dekoratīvo mandarīnu no sēkliņas ir aizraujošs process, taču jārēķinās, ka tas būs dekoratīvs augs – visticamāk, augļi nebūs ēdami. Lai augs labi justos telpās, svarīgi nodrošināt tam atbilstīgus apstākļus.

Gaisma un temperatūra

Mandarīnkoks ir subtropu augs, un tam visu gadu vajag daudz gaismas. Vislabāk to novietot uz dienvidu vai dienvidaustrumu puses palodzes, kur tas saņem vismaz 6 stundas saules dienā. Tajā pašā laikā jāraugās, lai augam spilgtā saulē neapdegtu lapas. Ziemā ieteicams papildu apgaismojums. Ja vieta būs pārāk tumša, mandarīns nometīs lapas, un veidosies bāli, gari dzinumi.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē