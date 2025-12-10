Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Ziemassvētki ir laiks, kad daudzās jo daudzās mājās tiek ceptas piparkūkas. Īpaši gardas tās izdosies no pašu gatavotas piparkūku mīklas. Ar pārbaudītām receptēm un ieteikumiem, lai piparkūkas izdodas garšīgas un kraukšķīgas, dalās Katrīna Jaunslaviete- Kipure un Dzidra Sotniece.
Vēl jaunākajā numurā lasiet:
- Kā izaudzēt mandarīnkociņu
- Vai iespējams pārziemināt stepjulīgas
- Nomiris tuvinieks - kāds atbalsts pienākas
- Kur samainīt sīknaudu
- Vai var mainīt mājas nosaukumu
- Remontējam guļbūves pirti
- Kurš katls labākais?
- Garšvielas, kas piestāv kafijai
- Gatavojam svētku cepeti! 5 receptes
- Menopauze - kā atvieglot nepatīkamos simptomus
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.
