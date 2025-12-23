Reta ir māja, kur Ziemassvētkos un Jāņos netiek cepti speķa pīrādziņi. Teju katrai ģimenei ir sava rauga mīklas recepte un raušu cepšanas paņēmieni, ko dažkārt manto no paaudzes paaudzē. Lūk, kāda ir zemnieku saimniecības "Zutiņi" pārstāves, Latvijas televīzijas raidījuma "Īstās latvju saimnieces" dalībnieces Rūtas Beirotes recepte.
Speķa pīrāgi – tas ir svētku ēdiens. Kad mamma tos cep, skaidrs, ka svētki pienākuši.
Lai visai saimei izceptu pīrāgus, mīklai vajag vismaz litru piena. To uzsilda, pievieno vismaz puspaciņu sviesta, ļauj tam izkust. Pielej trīs četrus klunkšķus eļļas (to darām pēdējos divdesmit gadus) un aptuveni 100 mililitru saldā krējuma (tas mīklai piešķir pufīgumu), pieber sāli un cukuru pēc garšas (šīs garšvielas jājūt mīklā, ar tām nedrīkst skopoties, jo tad pīrāgiem būs pliekana garša).
Presētajam raugam pievieno nedaudz silta piena un cukuru, samaisa un atstāj, lai atdzīvojas. Tad pievieno kviešu miltiem (tos ņemu 1–1,5 kilogramus), pēc tam pieliek pārējās mīklas sastāvdaļas, samaisa un mīca, līdz tā atlec no rokām un bļodas.
Taču nedrīkst pārmīcīt, jo tādā gadījumā pīrāgi būs cieti. Lai tie izdotos pufīgi, mīklai jābūt mīkstai un elastīgai.
No vairākām saimniecēm esmu dzirdējusi, ka viņas rauga mīklu nemīca ar rokām, bet kuļ ar koka karoti. Kad kļūst grūti kult, met mieru. Šādai pašķidrai mīklai uzrūgstot, izdodas ļoti pufīgi pīrāgi.
Mīklai ļauju rūgt aptuveni pusstundu. Kad tā uzkāpusi līdz bļodas malai, atspiežu un ļauju vēlreiz uzrūgt līdz bļodas malai. Tad taisu pīrāgus, tos kārtoju uz plāts un ļauju pastāvēt siltumā kādu pusstundu.
Ar pildījumu neskopojos, cauraudzīti uz mīklas aplīša lieku bagātīgi, jo zinu, ka vīriešu sapnis ir, lai pīrāgos gaļas būtu divreiz vairāk nekā mīklas. Tikai, aizlokot rauša maliņas, jāskatās, lai cauraudzītis nenonāktu uz tām, jo tad maliņas neturēsies
