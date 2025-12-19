Vai drīkstu bez brīdināšanas veikt audioierakstus (arī telefonsarunu) saziņā ar iestādēm, speciālistiem? Tas ir vienīgais veids, kā kaut ko pēcāk pierādīt, jo paļauties uz mutvārdos pausto mūsdienās ir ļoti slideni. Ierakstus nekur nepubliskotu, tikai izmantotu, lai pārliecinātos par sarunā pausto, un tikai nepieciešamības gadījumā uzrādītu kā pierādījumu. Jautā Andis N.

Zvērināta advokāta palīgs Dāvis Ulbergs pauž, ka šādās situācijās labāk ar iestādi vai speciālistu sazināties rakstveidā, lai atbilde būtu atsūtīta vienkāršas vai ierakstītas vēstules veidā vai arī atsūtīta uz elektronisko pastu. Tas novērstu jautājumā izteiktās bažas.

Pamatā procesuālie likumi pierādījumus saista ar noteiktā kārtā iegūtām un nostiprinātām ziņām par faktiem, tāpēc var rasties situācija, kurā slepeni ierakstīta telefonsaruna netiks vērtēta kā pierādījums. 

