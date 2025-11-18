Dzērvenīte, kuras piesātināti sarkanā krāsa līdzinās mūsu valsts karoga krāsu joslām, ir viena no vērtīgākajām ogām. Iedvesmai - klasisks un svētku galdam ļoti piemērots saldēdiens.
Sastāvdaļas
- 200 g dzērveņu
- 200 g rudzu rīvmaizes
- 80 g brūnā cukura
- 200 ml saldā krējuma
- 2 ēdamkarotes vaniļas cukura
Pagatavošana
Rudzu rīvmaizi var iegādāties lielveikalos, taču var arī pagatavot mājās. Lai to izdarītu, uz pannas apgrauzdē rudzu maizi un pēc tam to sablendē. Dzērvenes sablendē ar brūno cukuru.
Saldo krējumu saputo ar vaniļas cukuru. Stikla traukā pamīšus kārto dzērveņu masu, rudzu rīvmaizi un putukrējumu. Pasniedz uzreiz.
Ja saldais ēdiens kādu laiku pastāv, rīvmaize samirkst un vairs nav tik gardi.