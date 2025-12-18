Pie lasītājiem nonācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž uzzināsiet daudz ko noderīgu un praktisku.
Pirmssvētku nedēļā žurnāls ir par 8 lapām biezāks!
Jaunākajā žurnālā lasiet:
- Ozolu un platlapju mežu apsaimniekošana
- Viesojamies daiļdārzā "Kalēji" Abavas senlejā
- Vai drīkst ierakstīt sarunu nebrīdinot
- Kā atbrīvoties no nelikumīgiem īrniekiem
- Hospisa aprūpe mājās - kas par to jāzina
- Kā ierīkot ventilējamo fasādi
- Izvēlamies labu lukturi tumšam laikam
- Iesaiņojam dāvanu - kā rokassomiņu un vīriešu kreklu
- Lai speķa pīrādziņi izdotos! Saimnieču receptes un padomi
- Svētku cepumi no smilšu mīklas- 5 receptes
- Bīstamā leptospiroze. Kā pasargāt suni?
- Suni nobiedējis salūts. Kā ķepainim palīdzēt?
- Padomi, kā svētkos nepārēsties
- Apendikss - kāda tam loma organismā
Abonē žurnālu "Praktiskais Latvietis" šeit.
Par žurnālu
"Praktiskais Latvietis" ir noderīgākais praktisko padomu žurnāls. Konsultē un pieredzē dalās juristi, dārznieki, saimnieki un saimnieces. Tiesību un likumu skaidrojumi, pārbaudītas receptes, dārza darbu un saimniekošanas kalendārs. Padomi, ieteikumi un atbildes uz lasītāju uzdotajiem jautājumiem.