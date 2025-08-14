50. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Lapu dienā (8.12.) aplaista telpaugus un mitrina to lapas.
- Augļu dienā (9., 10., 11.12.) kaltē augļus, cep piparkūkas. Sakārto pašu vāktās sēklas.
- Sakņu dienās (12., 13., 14.12.) uzmana glabātuves. Ja uznācis kailsals, piesedz stādījumus ar piemērotu segmateriālu.
Pārdomas
Decembra garajos vakaros, kad vairs nav jādomā par sēšanu, stādīšanu, laistīšanu, ravēšanu un citiem sezonā aktuālajiem dārza darbiem, var nodoties atmiņām un pārvērtēt savu dārzkopja gadu. Ierosmei var pašķirstīt K. Čapeka "Dārzkopja gads" un salīdzināt savus darbus un izjūtas ar grāmatiņas varoņa piedzīvojumiem. Jāsecina, ka entuziasma pārņemts dārzkopis 100 gados nemaz daudz nav mainījies. Iespējas atrast un īstenot dažādas idejas gan ir daudz lielākas. Mūsdienu dārzkopis var savu dārzu salīdzināt ar internetā atrastiem paraugiem. Sameklēt agrāk neredzētu puķu, krūmu un koku attēlus un aprakstus, kuros, tāpat kā pirms 100 gadiem, papīra katalogos ir aprakstītas botānisko brīnumu lieliskās īpašības un tas, cik tas viegli audzējams, tāpēc noteikti ieteicams to ieviest katrā dārzā. Par trūkumiem un auga īpašajām prasībām informācija parasti ir paskopa. Vēlā rudens pastaigās dārzā jau tiek meklēta vieta, kur to varētu iestādīt. Savukārt internetā meklētas iespējas, kur, pavasarim tuvojoties, varētu brīnumu iegādāties. Doma, ka skaistākie un brīnumainākie augi ir tie, kuru dārzā vēl nav, aktualitāti nav zaudējusi, gribam to atzīt vai ne.
Decembris
