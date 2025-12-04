Kad jāapgriež veigelas un bukši – rudenī vai pavasarī? Jautā Anna Plakanciemā.

Nav ieteicams šos lapu krūmus apgriezt rudenī, jo tā var veicināt dzinumu apsalšanu.  

Veigelas (visbiežāk mūsu dārzos sastopama krāšņā veigela –Weigela florida) parasti apgriež pavasarī. Tad labi var redzēt, kuri zari ir dzīvi, kuri – apsaluši. Apkopjot krūmus, vispirms izgriež visus bojātos un nokaltušos dzinumus, bet atmirušos zarus ar asām dārza šķērēm saīsina līdz veselai vietai.  

