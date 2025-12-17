Ikvienai saimniecei ir prieks saņemt komplimentu par gardu maltīti. Tāpēc gatavošanai noderēs labs katls, jo no tā atkarīga ne tikai ēdiena garša, bet arī tas, cik patīkams un viegls būs gatavošanas process. Turklāt katlā var ne vien vārīt un sautēt, bet arī apcept vai tvaicēt. Konsultē SIA "Arkolat" preču kategorijas vadītāja Renāte Gulbe. 

Dažādu materiālu katli

Tirgū ir pieejami katli no dažādiem materiāliem, un tiem ir savas īpašības. Tāpēc der zināt to priekšrocības un trūkumus.

Čuguna katli

Priekšrocības

Tie ir piemēroti ilgākai ēdiena gatavošanai, jo siltumu izdala lēni un vienmērīgi. Ēdiens saglabā sulīgumu un garšas īpašības. Var izmantot, piemēram, gulaša, vistas, sautējumu vai dārzeņu gatavošanai. Katls ir izturīgs pret skrāpējumiem, to var lietot arī cepeškrāsnī. Parasti čuguna katli kalpo gadiem.

Trūkumi

Ēdiena gatavošana prasa vairāk laika, jo katli uzsilst lēnāk. Tie ir smagāki.

