Skaistu Adventes vainagu var pagatavot arī no pavisam vienkāršiem materiāliem. Turklāt modē ir praktiski dekori, kuri, mazliet atsvaidzināti, noderēs atkal citugad.
Izcili dekoros izskatās kalocefāli – līdzīgi ažūriem koraļļiem vai brieža radziņiem. Augus rudenī nogriež un kaltē, izklātus uz avīzes, tumšā, labi vēdināmā vietā. Dekoriem lieto izkaltušus. Ja šķiet, ka tie kļuvuši pārāk trausli un lūst, augus var iznest ārā, lai nedaudz uzņem mitrumu.
Laba ideja. Ja dārzā aug krustaines, tad materiālu vainagam var sarūpēt vēl tagad, jo auga lapas dekoriem nekaltē. Rūpīgi ar diegu vai stieplīti lapas pietin vainaga pamatnei un ļauj izžūt. Vecākās lapas gandrīz nemainīs savu izskatu, bet jaunākās var mazliet sarauties un izliekties. Kad vainags izkaltis, deformētās lapiņas pielīmē ar karsto līmi.
Krustaines ir vienīgie dzīvie augi, kurus pieļaujams līmēt ar karsto līmi (floristikā tas nav smalkais stils), jo tās ir pūkainas un līme tām labi pieķeras. Taču jāuzmanās – arī šīm lapām pēc izkalšanas var spīdēt cauri līmes plankumi. Tāds darbiņš ir brāķis.
Pēc izkalšanas sudrabainie augi jāsargā no ūdens un pārāk liela mitruma, jo tad augi var kļūt brūngani zaļi.
Pelēkais adatainis. Greznais vainags darināts no ežziedēm. Šim vainagam materiāls sagādāts jau vasarā, kamēr adatainajām galviņām vēl nav parādījušies zili ziediņi. Ja šo brīdi nokavē, izkaltētā galviņa sabirzīs. Žāvē tumsā, lai augs neizbalo. Jārēķinās, ka arī pēc pagatavošanas ežziežu vainags ir gana trausls.
Vainaga pamatne ir no putuplasta, bet galviņas pielīmētas ar karsto līmi.
Čiekuri vienmēr modē
Vienkāršākie dekori, kas izdosies visiem, turklāt vienmēr izskatīsies gaumīgi, ir čiekuri. Taču nederēs tādi, kas tikko salasīti mežā, jo tie būs mitri un dzīvības pilni. Siltumā veroties vaļā, var atklāties, ka tie ir bojāti un neglīti sabirzt. Pirms čiekurus liek dekoros, tos pilnībā izkaltē. Šim nolūkam pie radiatoriem vai krāsns noklāj avīzes, uz kurām vienā kārtā atstatu citu no cita izber čiekurus. Ja būs cieši saspiesti, tie neatvērsies vienmērīgi. Priežu čiekurus vislabāk vākt aukstā ziemas dienā, kad tie uzkrituši uz sniega. Tad tie būs tīri, bez smiltīm un lietus nesabojāti.
Egļu čiekurus izvēlas gaišus, nenomelnējušus. Zaļganie, vēja notrauktie, var neatvērties vispār.
Čiekurus vāc ar krietnu rezervi, lai varētu izlasīt skaistākos.
Mizu toverītis. Šim dekoram ir putuplasta pamatne, ko var izgriezt sev tīkamā formā. Gar malu līmē izkaltētas priežu mizas, bet vidu pilda ar čiekuriem un dažādiem augiem.
Padoms
- Vainagus un dekorus nākamajam gadam ieteicams uzglabāt kārbā, nevis ietīt celofānā vai papīrā. Uzglabāšanai piemērota tumša, sausa vieta.
- Daudzi dekori ir ugunsnedroši (pat tradicionālās skuju rotas strauji izžūst), tāpēc sveces tādos labāk ielikt tikai skaistuma pēc. Daudzās iestādēs, arī skolās un bērnudārzos dzīvā uguns nav atļauta, tādēļ dekorus var papildināt ar mazajām lampiņu virtenēm, kas darbojas ar baterijām. Tās skaisti izskatīsies arī traukā ar čiekuriem.
