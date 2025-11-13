Ķiploki vīrusu laikā strādā kā lieliski dakteri. Taču ar savu specifisko asumiņu un smaržu tie piestāv daudziem ēdieniem, tajā skaitā rīsiem.
Sastāvdaļas
- 200 g rīsu
- 5 ķiploka daiviņas
- 2 olas
- saišķis sīpolloku
- 1 ēdamkarote olīveļļas
Pagatavošana
Rīsus izvāra līdz pusgatavībai. Ķiplokus sīki sagriež un apcep pannā. Pievieno un apcep rīsus. Pieliek olas un samaisa. Pievieno sīpollokus, apcep 2 minūtes, pielej nedaudz ūdens un uzliek vāku. Turpina gatavot vēl 10 minūtes.
