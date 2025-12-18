Šī recepte ir no zemnieku saimniecības "Vaidelotes" saimnieces Dairas Jātnieces krājums.
Jebkuru tēju var pārvērst par karsto dzērienu, teic Daira Jātniece. “Pielej klāt sulu, pievieno garšvielas, un gardums gatavs! Ne tikai upeņu sula, arī ābolu un smiltsērkšķu ir brīnišķīgi gardas, ja tajās ieliek krustnagliņas, kanēļa standziņas un ingveru.’’ Viņa pārliecinājusies, ka visas kartsvīnam un piparkūkām paredzētās garšvielas ir piemērotas arī citiem karstajiem dzērieniem.
Sastāvdaļas
- 1,5 kg ķirbja
- 1 citrona sula
- 1 citrona miza
- ap 7 cm garš ingvers
- medus
Ķirbi sagriež gabaliņos, liek katlā, pārlej ar nedaudz ūdens un vāra, līdz mīksts. Ingveru sagriež mazos gabaliņos. Uz smalkas rīves norīvē citrona miziņu. Izspiež citrona sulu.
Vārīto ķirbi sablendē, pēc garšas pievieno citrona sulu, mizu un ingvera gabaliņus. Visu uzvāra. Beigās pievieno medu.
No 1,5 kg ķirbja sanāks aptuveni 1 litrs biezeņa.
Karstajam dzērienam piestāv dažādas garšas: gan salda, gan skāba, to var gatavot stiprāku vai maigāku.
