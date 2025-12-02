Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un valdošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
2. decembris – Iņ Koka Čūska (Uguns) te pa labi, te pa kreisi. No rīta pateiks jā, vakarā jau būs pretējās domās.
3. decembris – Jan Uguns Zirgs (Uguns) paceļ likmes vis-augstākajā līmenī. Visu vai neko, vidusceļš nav iespējams. Var būt grūti vienoties par kopēju viedokli kādā jautājumā.
4. decembris – Iņ Uguns Kaza (Zeme) vienmēr padomās, vienmēr uztaustīs katra ideālāko variantu domu gājienā un atradīs vajadzīgo izeju jebkurā situācijā.
5. decembris – Jan Zemes Pērtiķis (Metāls) paļaujas tikai uz pārbaudītām vērtībām. Nav vērts pierunāt kādu sākt kaut ko jaunu, viņš tikai atjokos pretī vai pat pavīpsnās.
6. decembris – Iņ Zemes Gailis (Metāls) ciena arī konservatīvas lietas, taču prot lietot tās radoši, arī gluži jaunā koncepcijā. Necerēti var atrast jaunu risinājumu ielaistai problēmai.
7. decembris – Jan Metāla Suns (Zeme) dzelžaini turas pie standarta situācijām, nav gatavs neko uz sitiena mainīt, īpaši ja nav paredzams rezultāts. Darbus labāk pabeigt nekā iesākt, jo pusceļā pamest tam nav pieļaujams.
8. decembris – Iņ Metāla Cūkai (Ūdens) romantiskas attiecības patīk vairāk par darbu. Īstais brīdis tām ļauties, jo cik tad var tikai strādāt un strādāt. Pie vīna glāzes var sanākt arī kārtīgs divdiennieks.
