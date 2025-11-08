Šīs kūkas pagatavošanā vajadzīgas zināmas iemaņas, bet rezultāts būs pūļu vērts.
Mīklai:
- 225 g kviešu miltu
- 120 g auksta sviesta
- 1 olas dzeltenums
- 50 g pūdercukura
- šķipsna sāls
- 1–2 ēdamkarotes ūdens
Pildījumam:
- 6 olas
- 200 ml 35% saldā krējuma
- 250 g pūdercukura
- svaigi spiesta 6 citronu sula
- sīki sarīvēta 3 citronu miziņa
Pagatavošana
Gatavo mīklu: bļodā samaisa miltus, pūdercukuru un sāli. Pieliek gabaliņos sagrieztu sviestu un turpina maisīt, līdz veidojas drupana masa. Pievieno olas dzeltenumu, pēc tam ūdeni un samīca viendabīgu mīklu. To saveļ bumbā, ietin pārtikas plēvē un ievieto ledusskapī vismaz uz 30 minūtēm.
Cepeškrāsni sakarsē līdz 200 oC. Viegli ietauko tartes veidni (Ø 23 cm) ar izņemamu pamatni.
Uz miltiem apkaisītas virsmas mīklu izveltnē tik lielu, lai varētu ieklāt veidnē un pāri paliktu 5 cm platas malas uzlocīšanai. Uzmanīgi ieklāj veidnē un piespiež. Mīklu sadursta ar dakšiņu. Ievieto ledusskapī uz 30 minūtēm.
Mīklai uzklāj cepampapīru un slogam ieber pupiņas, zirņus vai rīsus. Cep 10 minūtes. Izber slogu, noņem cepampapīru un cep vēl 5–10 minūtes, līdz mīkla kļūst sausa un zeltaini dzeltena. Liek uz režģa un nedaudz atdzesē.
Cepeškrāsnī temperatūru samazina līdz 150 oC un ieliek plāti.
Pildījumam citronu sulu izkāš un nomēra 180 ml. Olas iesit bļodā, pieber cukuru un viegli sakuļ dažas sekundes. Pievieno citronu sulu, miziņu un saldo krējumu un rūpīgi sakuļ. Tad iepilda pamatnē un cep 35–40 minūtes, līdz pildījums sabiezē, bet vidus vēl mazliet mīksts. Pēc tam atdzesē veidnē vismaz stundu.
