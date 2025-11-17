47. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienā (17.11.) stāda ziemas ķiplokus, tulpes, hiacintes un citas pavasara sīpolpuķes, kas vēl nav atradušas savu vietu dārzā.
- Ziedu dienā (19.11.) stāda pavasara sīpolpuķes. Apgriež ziemcietes. Sagatavo skujkoku zarus augu piesegšanai.
- Lapu dienās (21., 22.11.) aplaista telpaugus.
- Augļu dienā (23.11.) skābē kāpostus, gatavo salātus no ķirbjiem un citiem augļiem un dārzeņiem.
Pārdomas
Novembra otrajā pusē, kad svinam Latvijas valsts proklamēšanas dienu, zemes un dārza darbi ir lielākoties pabeigti. Daba gatavojas ziemai. Koku lapas ir nobirušas, audzelīgā zāle un nezāles arī tādas sašļukušas. Ainavā kādu košāku krāsu vairs ienes tikai mārtiņrozes un vēlo miķelīšu ceri, kaut kur vēl spīd kāds putnu nepamanīts irbeņu ogu ķekars. Dienas ir sarukušas pavisam īsas, un jāpriecājas par katru saulaino stundu. Lielākoties viss ietinas pelēkā miglas plīvurā, kam pievienojas lietus, sniegs un arī sals. Ja pieminam laika zīmes – tuvojas vecie Mārtiņi, tad nu patiešām zemei jāliek miers. Taču, ja sals un sniegs vēl augsni nav sastindzinājis un pa vidu ar valsts svētkiem saistītajām sabiedriskajām aktivitātēm gribas padarīt ko praktisku, kaut ko jau vēl var atrast. Vēl var gan ziemas ķiplokus, gan tulpes iestādīt. Augsne pakāpeniski atdziest, un līdz ar to samazinās arī tās mikrobioloģiskā aktivitāte. Arī augu slimību izraisītāji kļūst mazāk agresīvi, kad augsnes temperatūra nepārsniedz +10 °C, un tā jau ir garantija, ka mazāk tiks inficēti jaunie stādījumi. Var jau teikt, ko līdz veseli ķiploki, ja pēc rušināšanās pa auksto zemi pats dārznieks saslims.
Novembris
