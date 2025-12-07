Glazūras pagatavošana nav sarežģīta un to var arī iekrāsot ar dažādiem dabiskiem materiāliem
Sastāvdaļas
- 1 olas baltums
- 175–200 g pūdercukura
- 1–2 tējkarotes citrona sulas
- pustējkarote kartupeļu vai kukurūzas cietes
Pagatavošana
Olas baltumu sakuļ putās. Lēni pa karotei pievieno izsijātu pūdercukuru, pēc tam citrona sulu. Puto aptuveni 10 minūtes, līdz glazūra kļuvusi stingra un spīdīga. Lēni maisot, pievieno kartupeļu vai kukurūzas cieti. Glazūrai jābūt bieza krējuma konsistences – to var pašķidrināt ar citrona sulu, bet iebiezināt ar pūdercukuru.
No cepampapīra izveido nelielas tūtiņas, kurās pilda glazūru. Tūtai uzmanīgi nogriež galiņu un sāk rotāt piparkūkas.
Lai iegūtu krāsainas glazūras, baltajai pievieno biešu vai aveņu sulu – sanāks sarkana. Ja pieliek kakao, varēs iegūt brūnu glazūru. Ja pielej burkānu sulu, glazūra iekrāsosies maigi oranždzeltenā tonī. Izmantojot sulu, kas iegūta no smalki sasmalcinātiem spinātiem, glazūru varēs iekrāsot gaiši zaļā krāsā.
Kad glazūra uzklāta piparkūkām, tās var rotāt ar krāsainiem dekoriem, sēkliņām un riekstiem. Atstāj nožūt divas stundas, līdz piparkūku glazūra būs pilnībā sacietējusi.
