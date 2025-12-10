Šī receote ir no zemnieku saimniecības "Vaidelotes" saimnieces Dairas Jātnieces krājuma.
Jebkuru tēju var pārvērst par karsto dzērienu, teic Daira Jātniece. “Pielej klāt sulu, pievieno garšvielas, un gardums gatavs! Ne tikai upeņu sula, arī ābolu un smiltsērkšķu ir brīnišķīgi gardas, ja tajās ieliek krustnagliņas, kanēļa standziņas un ingveru.’’ Viņa pārliecinājusies, ka visas kartsvīnam un piparkūkām paredzētās garšvielas ir piemērotas arī citiem karstajiem dzērieniem.
Karstais punšs
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 500 ml melnās tējas
- 800 ml ūdens
- 150 ml ruma
- 150 g cukura
- 3 olu dzeltenumi
- puspaciņa vaniļas cukura
- puscitrona sula un miziņa
Pagatavošana
Pagatavo stipru tēju – traukā ieber 4 tējkarotes melnās tējas, aplej ar verdošu ūdeni un ļauj ievilkties 10 minūtes. Tad pievieno vaniļas cukuru un samaisa. Katliņā ielej citrona sulu un liek gabaliņos sagrieztu citrona miziņu. Uzliek vāku un uzkarsē.
Pievieno ar cukuru saputotus olu dzeltenumus un uz nelielas uguns katliņu liek ūdens peldē. Maisa, līdz masa sabiezē. Pievieno karstu melno tēju.
Nedaudz padzisušai masai pielej rumu. Tie, kas nelieto alkoholu, var izmantot ruma esenci.
