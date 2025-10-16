46. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Ziedu dienā (10.11.) stāda pavasara sīpolpuķes.
- Lapu dienā (11.11.) aplaista telpaugus, ja nepieciešams – arī rododendrus un dekoratīvos skujeņus.
- Augļu dienās (12., 13., 14. 11.) ieziemo augļu kokus. Piesedz stumbrus. Ja iespējams, apstrādā kokus ar kaļķojamo materiālu. Sakārto sēklu krājumus.
- Sakņu dienās (15., 16.11.) stāda ziemas ķiplokus, sīpolus, tulpes, hiacintes, ja vien laika apstākļi to ļauj.
Pārdomas
Mārtiņi ir klāt. Sena laika zīmju diena, kas ir pa vidu starp rudens sākumu un ziemas saulgriežiem. Arī Mārtiņdienā jāvēro laika apstākļi, lai varētu prognozēt, kāds laiks sagaidāms gada nogalē. Ja Mārtiņos salst, tad Katrīnās (25.11.) un varbūt arī Ziemsvētkos būs silts un līs lietus, ja silts, tad aukstumu var gaidīt mēneša un gada beigās. Sekojot tradīcijām, Mārtiņdienas mielastā uz galda jāceļ vai nu zoss, gaiļa, vai vistas cepetis. Ziemai jāgatavo ne tikai tīrumi un dārzi, bet arī ganāmpulks. Agrāko laiku zemkopjiem bija jārūpējas par dažādajiem dzīvniekiem, ar kuru palīdzību tika nodrošināta labklājība un pārticība. Ganību periods ir beidzies, kad lopi un putni vismaz daļu barības varēja sameklēt paši, ziemā dzīvnieki jāliek kūtī un jābaro. Tad nu saimniekiem bija jāpieņem skarbi lēmumi, jo lopbarības un telpu ziemošanai bija tik, cik bija. Tradīciju aprakstos var atrast dažādus rituālus gan putnu kaušanai, gan citu lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzībai. Arī par sevi zemkopjiem bija jārūpējas, jāatkopjas pēc smagajiem rudens darbiem. Pirms ziemas ir kārtīgi jāēd, lai to pārlaistu vesels. Vēl esot jāvēro, kā izturas mājdzīvnieki, ja tie Mārtiņos daudz ēdot, tad jārēķinās, ka tādi negausīgi būs visu ziemu.
Novembris
