Novembra svētki ik gadu tiek aizvadīti Latvijas zīmē. Lai šajā laikā sajustu tautas kopību un smeltos spēku un enerģiju, iesakām doties un izbaudīt kādu no visā Latvijā notiekošajiem pasākumiem, kas veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai. Katrā pašvaldībā plānotas svinīgas norises – gan lāpu gājieni, gan koncerti.
Arī galvaspilsētā gaidāmi vērienīgi bezmaksas svētku pasākumi.
11. novembrī 19:00 Uzvaras parkā Rīgā notiks Lāčplēša dienai veltīts koncerts Saules mūžu, kurā uzstāsies grupa Iļģi, Jauno Jāņu orķestris, Aija Vītoliņa, Antra Stafecka, Emilija, Daumants Kalniņš, Miks Galvanovskis, Ludvigs un pavadošais mūziķu sastāvs Kristapa Krievkalna vadībā.
18. novembrī 19:00 pie Brīvības pieminekļa tiks godināta ne tikai Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadiena, bet arī svinēti Brīvības pieminekļa 90 gadi. No 19:00 svētku koncerts Mantojums, pēc kā sekos Valsts prezidenta uzruna un kopīga himnas dziedāšana, bet laikā no 20:10 līdz 23:00 priecēs lāzeru, skaņas un gaismas priekšnesums (atkārtosies vairākas reizes stundā).
11. novembrī 19–22 Rīgā, koncertzālē Ave Sol norisināsies Lāčplēša dienai veltīts pasākums Daugavmalā mierīgs vakars. Muzikālus priekšnesumus sniegs Emīla Dārziņa jauktais koris un Rīgas kamerkoris Ave Sol. Ieeja bez maksas.
12. novembrī 10–11.30 Peldu ielā 5 Liepājā nodarbība ikvienam interesentam CV veidošana Canva.com platformā. Līdz nodarbības sākumam jāreģistrējas arī canva.com platformā.
13. novembrī 18:00 Ādažu sākumskolā Ādažos (Attekas ielā 16) praktiskās apmācības iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā. Eksperti skaidros, kā saplānot un īstenot ģimenes evakuāciju, kā pareizi novērtēt traumas un daudzus citus jautājumus. Reģistrācija pasākuma apmeklējumam: ej.uz/apmacibas_apdraudejums.
15.–16. novembrī 10–18 Ķīpsalas izstāžu centrā notiks starptautiskā mājdzīvnieku un zooindustrijas izstāde ZooExpo 2025. Sīkāk vietnē: bt1.lv.
15.–16. novembrī 11–17 Rīgā, Mežaparkā, Atpūtas alejā pie Rīgas Zoo gaidāms Pastaigu tirgus ar meistaru, dizaineru un amatnieku darinājumiem.
15.–18. novembrī ik vakaru 17–23 Rīgā jau tradicionāli varēs baudīt festivāla Staro Rīga gaismas objektu izstādi. Sīkāka informācija par festivālu un objektiem vietnē: staroriga.lv.
18. novembrī 16:00 Ventspilī, koncertzālē Latvija Rīgas Saksofonu kvarteta un Latvijas Nacionālā teātra aktieru Raimonda Celma un Līgas Zeļģes izpildījumā skanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Zigmara Liepiņa, Jāņa Lūsēna un citu komponistu kino un teātru mūzika. Ieeja koncertā ar bezmaksas ieejas kartēm, kas iepriekš saņemamas koncertzāles kasē.
18. novembrī 11:00 Siguldā par godu Latvijas 107 gadu jubilejai iespēja izskriet, iznūjot vai nostaigāt Latvijas robežas kontūru (6 km un 9,5 km distancē). Aktivitāte paredzēta gan pieredzējušiem skrējējiem, gan tiem, kas vienkārši vēlas aktīvi pavadīt valsts svētkus svaigā gaisā. Starta un finiša vieta stadionā pie Siguldas Sporta centra. Dalība bez maksas un bez iepriekšējas pieteikšanās.
21.–22. novembrī 10–19 Vērmanes dārzā Rīgā amatnieku, dizaineru un mājražotāju Svētku tirgus.
