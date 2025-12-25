Pirmajos Ziemassvētkos piedāvājam divas sildošu un ļoti smaržīgu dzērienu receptes.
Sastāvdaļas
- 6 glāzes ananasu sulas
- 1 ābols ar izņemtu serdi un sagriezts gabalos
- ½ glāzes gaišo rozīņu
- ½ glāzes brūnā cukura
- 1 apelsīna rīvēta miziņa
- 2 kanēļa standziņas, salauztas
- ½ tējkarotes krustnagliņu
Pagatavošana
1. Katlā lej ananasu sulu, ieber sagrieztu ābolu, rozīnes, brūno cukuru.
2. Apelsīna miziņas, kanēļa standziņas un krustnagliņas. Visu karsē uz lēnas uguns 5 minūtes.
3. Pirms pasniegšanas izņem garšvielas.
Ananasu un portvīna karstais dzēriens
Savukārt šī recepte ir līdzīga iepriekšējai, tikai ar kārtīgu portvīna piedevu. Portvīns ir portugāļu stiprinātais vīns. Sulas rūgšanas laikā tai pievieno spirtu, kas aptur rūgšanu, un sulā paliek cukurs, kas vīnam piešķir saldu garšu.
Sastāvdaļas
- 6 glāzes ananasu sulas
- 1 pudele portvīna
- 1 glāze gaišo rozīņu
- 1 apelsīna miziņa
Pagatavošana
1. Visas sastāvdaļas savieno katlā un uzkarsē līdz vārīšanās stadijai, bet nevāra. Nogriež uguni un iztur 15 minūtes.
2. Pirms pasniegšanas izņem garšvielas. Pasniedz karstu stikla krūzēs.
