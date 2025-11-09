Daudzi konditori atzīst - medus kūka ir viena no pieprasītākajām. Pagatavošana nav sarežģīta, arī nevajadz daudz sastāvdaļu, bet rezultāts ir pārsteidzošs. Šajā reizē - medus kūka ar ciedru riekstiņiem.
Sastāvdaļas
- 230 g sviesta
- 120 ml medus
- 75 ml zeltainā cukura sīrupa
- 100 g brūnā cukura
- 3 lielas olas
- 85 g grauzdētu ciedru riekstu
- 230 g kviešu miltu
- 1 tējkarote cepamā pulvera
- pustējkarote sāls
Glazūrai:
- 25 g grauzdētu ciedru riekstu
- 4 ēdamkarotes medus
Pagatavošana
Cepeškrāsni sakarsē līdz 160 oC. Ietauko tortes veidni (Ø 20 cm) un izklāj ar cepampapīru.
Katliņā liek sviestu, medu, sīrupu un brūno cukuru. Maisot karsē uz nelielas uguns, līdz sviests izkusis un masa kļuvusi viendabīga. Atstāj aptuveni 10 minūtes padzist. Tad pa vienai piesit olas.
Atsevišķā trauciņā ieber 2 ēdamkarotes ciedru riekstu, pārējos pievieno kūkas mīklai. Iesijā miltus un visu rūpīgi samaisa.
Mīklu lej veidnē un pārkaisa ar atlikušajiem riekstiem. Cep cepeškrāsnī aptuveni 70 minūtes. Gatavību pārbauda, iedurot koka irbulīti, – ja tas ir sauss, kūka gatava. Izņem no krāsns un atstāj 5 minūtes padzist veidnē, tad novieto uz stiepļu paliktņa.
Kamēr kūka vēl silta, pagatavo glazūru. Katliņā ieber riekstus, pievieno medu un karsē, līdz medus kļūst šķidrs. Pārlej kūkai un izlīdzina.
Der zināt!
- Medus kūku var glabāt ledusskapī 3–4 dienas. Tā kļūs tikai garšīgāka.
- Biskvīta mīklai jābūt mīkstai, bet ne lipīgai. Pārāk daudz miltu padarīs biskvītu cietu.
- Jo plānāk izveltnē mīklu (ap 2 mm), jo garšīgāks būs biskvīts. Krēmam jābūt ne pārāk šķidram, ne pārāk biezam. Pārāk šķidrs iztek, pārāk biezs nesamitrina kārtas.
- Nevajag žēlot krēmu – jo to vairāk ziež starp biskvīta kārtām, jo ātrāk un vienmērīgāk kūka kļūs mīksta.
- Kūka jāatstāj ledusskapī vismaz uz 8–12 stundām.
