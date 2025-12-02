Lai gan ziema klāt, dārzā, noliktavās un pagrabā vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
2.-3. 12. Augļu dienas. Skābē kāpostus. Gatavo ievārījumus, salātus, sukādes no augļiem un dārzeņiem.
4.12. Nelabvēlīga diena. Sniega tīrīšanai (ja tāds ir) un citu iepriekš neparedzamu apstākļu radītu seku novēršanai laba jebkura diena.
5.12. Sakņu diena. Uzmana noliktavas, lai krājumi nesasalst. Rūpējas par siltumu mājās. Kailsala gadījumā ziemas ķiploku un sīpolpuķu dobes mulčē ar sausu kūdru.
6.–7.12 . Ziedu dienas. Griež skujkoku zarus rotājumiem un sala jutīgo augu piesegšanai. Cērt Ziemassvētku egles un eglītes. Ja sniega nav, griež klūgas pinumiem. Gatavo sukādes un citas gardas lietas.
8.–9.12. (līdz pusdienai). Lapu dienas. Aplaista telpaugus un mitrina to lapas. Ja laiks lietains, iespēju robežās jānovada liekais mitrums no sējumiem un stādījumiem. Mēģina diedzēt sīpolus lokiem.
9.12. (no pusdienas). Augļu diena. Pārliecinās, vai augļukokiem stumbri piesegti un dārza žogi nav bojāti. Pārbauda, vai pašu vāktās sēklas drošībā, krājumus neapdraud grauzēji un mitrums.
