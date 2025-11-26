Beidzoties dārza darbu sezonai, laiks parūpēties par dārza tehniku, lai arī nākamgad agregāti būtu tikpat noderīgi palīgi. Konsultē SIA "Ginalas Latvija" servisa meistars Jonass Golubovs.  

Ierīces ar benzīna dzinēju.

Neatkarīgi no ierīces veida sezonas beigās pilnībā jāiztukšo degvielas bāka un karburators, īpaši maza dzinēja ierīcēm (zāles trimmeriem, zāģiem). Laika gaitā degvielas piedevas noslāņojas, un tās attīrīt nav iespējams pat ar speciālām tīrīšanas ierīcēm. Rezultātā degvielas padeves traucējumu dēļ var nākties nomainīt karburatoru.

Svarīgi atcerēties – ja dārza tehnikā paredz pildīt sintētisko degvielu, ir jāpārregulē karburators. Bez regulēšanas dzinējā veidojas uzdegums, kas var novest pie dzinēja bojājumiem. Lai sāktu lietot sintētisko degvielu, karburators pilnībā jāiztukšo no benzīna, ierīci darbinot, līdz dzinējs noslāpst. Uzpilda sintētisko degvielu un dzinēju darbina vienu divas minūtes.

Lietojot sintētisko degvielu, piemēram, Aspen alkilāta benzīnu, bāka nav jāiztukšo.

