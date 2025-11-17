Šo recepti Latvijas televīzijas raidījuma "Īstās latvju saimnieces" dalībniece Katrīna Jaunslaviete-Kipure aizguvusi no Diānas Gobas un mazliet pielāgojusi.
Sastāvdaļas
Biskvītam:
- 380 g smalki sarīvētu burkānu
- 220 g miltu
- 300 g brūnā cukura
- 100 g pekanriekstu
- 180 g olu
- 8 g cepamā pulvera
- 3 g kanēļa
- šķipsna malta muskatrieksta un ingvera
- 215 ml vīnogu kauliņu eļļas
Smiltsērkšķu pildījumam:
- 180 ml smiltsērkšķu sulas (bez cukura)
- 50 g olu dzeltenumu
- 65 g olu
- 55 g cukura
- 3 g želatīna
- 65 g mīksta sviesta
Krēmam:
- 310 g Filadelfijas krēmsiera
- 320 g Maskarpones krēmsiera
- 220 g ne pārāk mīksta sviesta
- 180 g pūdercukura
- 1 neliela citrona sula
Pagatavošana
Cepeškrāsni uzkarsē līdz 175 grādiem. Sagatavo divas Ø 20 cm veidnes. Miltus izsijā, sajauc ar cepamo pulveri un garšvielām. Cukuru saputo ar olām, iemaisa eļļu, maigi iecilā pekanriekstus un burkānu masu. Pakāpeniski iemaisa miltus. Mīklu pilda abās veidnēs, cep 25–30 minūtes. Izcepto biskvītu vēl 20 minūtes patur veidnēs, izņem, ietin pārtikas plēvē un ļauj atdzist istabas temperatūrā.
Pildījumam vispirms aplej želatīnu ar ledusaukstu ūdeni (18 ml ūdens) un briedina aptuveni 10 minūtes. Katliņā ielej smiltsērkšķu sulu un liek karsēties uz vidējas uguns. Tikmēr citā traukā sajauc olas, olu dzeltenumus un cukuru. Sulu karsē, līdz tā sāk kūpēt, katliņu noceļ no uguns un sulu lēnām, nepārtraukti maisot, lej klāt olu masai. Kad masa ir viendabīga, lej to atpakaļ katlā un maisot uzkarsē līdz 83 grādiem. Kad temperatūra sasniegta, masu pārlej citā traukā un pievieno želatīnu. Pieliek sviestu un visu sablendē. Masu liek ledusskapī vai saldētavā sastingt.
Gatavo krēmu. Traukā liek sviestu un pūdercukuru, puto ar mikseri vai koka karoti līdz krēmīgai, gaišai konsistencei. Citā bļodā sajauc abus krēmsierus, pielej citrona sulu. Sviesta un cukura masu sajauc ar krēmsieru masu.
Galvenais – neputot pārāk ilgi, lai masa nekļūst par šķidru.
Ņem biskvīta ripas, uz pirmās klāj aptuveni 560 g krēma, gar malām veidojot 1 cm augstas maliņas, lai masa netek ārā. Tad liek saldēto smiltsērkšķu pildījumu. Pa virsu atkal 250 g krēma. Uzliek otru biskvīta ripu un noklāj ar atlikušo krēmu.
Torti liek ledusskapī uz nakti. Var dekorēt ar ogām, ziediem vai garšaugu lapiņām.
