Šī recepte ir no restorāna "Vairāk saules" šefpavāra Tomasa Godiņa krājuma.
Sastāvdaļas 4 porcijām
- 1 kg cūkgaļas karbonādes bez kaula
- 2 ēdamkarotes sviesta
- 1 ēdamkarote olīveļļas
- 125 ml saldā krējuma
- 125 ml buljona
- 250 ml sausā baltvīna
- 3 apelsīni
- 2 ēdamkarotes sakapātu pētersīļu
Marinādei:
- 2 ēdamkarotes olīveļļas
- 1 tējkarote sinepju
- 2 sakapātas ķiploka daiviņas
- 1 ēdamkarote rīvētas apelsīna miziņas
- pustējkarote paprikas pulvera
- 1 tējkarote timiāna
- 1 tējkarote rozmarīna
- sāls, malti melnie pipari
Pagatavošana
Pagatavo marinādi: sajauc olīveļļu, sinepes, ķiplokus, rīvētu apelsīna miziņu, paprikas pulveri, rozmarīnu, timiānu, piparus un sāli. Gaļu liek traukā, pārklāj ar marinādi un marinē 4 stundas.
Vajadzēs karstumizturīgu trauku ar vāku. Tajā sakarsē olīveļļu un 1 ēdamkaroti sviesta un apbrūnina cūkgaļu. Tad apslaka ar 1 apelsīna sulu un 6 ēdamkarotēm vīna. Traukam uzliek vāku un gaļu cep cepeškrāsnī 200 oC stundu. Cepšanas laikā bieži aplaista ar vīnu un buljonu, kam pievienotas atlikušās apelsīna miziņas un pētersīļi.
Kamēr gaļa cepas, ar asu nazi nogriež viena apelsīna mizas krāsaino daļu un mazā katliņā verdošā ūdenī vāra 5 minūtes, tad nokāš. Apelsīna mīkstumu sagriež plānās šķēlēs, izņem sēkliņas un mazā panniņā apbrūnina 1 ēdamkarotē sviesta.
Kad gaļa gatava, to izņem no cepamtrauka. Pagatavo mērci. Uz lēnas uguns uzkarsē atlikušo vīnu un buljonu, tad pievieno saldo krējumu un karsē, līdz mērce bieza un tumīga. Pieber sāli un piparus, pielej 1 apelsīna sulu un īsās strēmelītēs sagrieztu apelsīna miziņu.
Cepeti sagriež un pārlej ar mērci.
Ieskaties!
Katram gaļas veidam ir sava gatavības temperatūra:
- vistai 75 oC
- cūkgaļai 85 oC
- liellopam 55–60 oC
- tītaram 75–80 oC
- jēram 60–65 oC
- Gaļa turpina cepties arī pēc izņemšanas no cepeškrāsns, tāpēc to var ņemt ārā no cepeškrāsns, kad līdz noteiktajai gatavības temperatūrai atlikuši 3–5 grādi. Pēc izņemšanas ļauj gaļai nostāvēties 5–15 minūtes. Tad sulas vienmērīgi izplatās un temperatūra izlīdzinās.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem