Kā apkarot ievu, alkšņu, apšu un citu koku atvases, lai varētu labiekārtot teritoriju, veidot jaunaudzes? Jautā Mārīte Smiltenē. Konsultē mežzinis ar mūža pieredzi Guntis Šēfers un mežsargs Jānis Siliņš.  

Mēness vienmēr bijis darbu plānošanas pavadonis. Mūsu senči zināja, kurus darbus var atlikt un kurus nedrīkst atlikt. Mūsdienās vairs retais seko mēness ciklam.

Cīņā ar atvasēm

Lai krūmi un koki pēc nociršanas nedzītu atvases, teritorijas attīrīšanu plāno jūlijā vai augustā – dilstoša mēness periodā. Ja attīrīšanas darbus atliek līdz pavasarim (aprīlim, maijam), rudenī koki jau būs paguvuši izdzīt jaunas atvases, un izskatīsies, ka tās nemaz nav cirstas. Vasaras beigās (dilstoša mēness fāzē) cērt atvases dzenošos kokus, piemēram, vītolus, liepas, ievas, plūmes, alkšņus, baltalkšņus, apses, tā izvairoties no celma atvasēm. Šādu praksi piekopj, veidojot skujkoku jaunaudzes.

